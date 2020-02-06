Denizlispor’da şok

Sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlanan Tiago Lopes 4 hafta, Göztepe maçında sakatlanan Onazi de 3 hafta yok

Süper Lig'de ikinci devreye kötü başlayan ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşayan Yukatel Denizlispor'da sakatlık kabusu bitmiyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Horoz'da, Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes'den kötü haber geldi. Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'nin yapılan tetkiklerinde sağ kasığında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Onazi'nin 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Geçen hafta antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Tiago Lopes'in tedavisi sürüyor. Lopes'inde yaklaşık 1 ay formasından uzak kalacağı bildirildi.



EKSİKLER TAKIMA DÖNÜYOR

Yukatel Denizlispor'da, iyileşen Hadi Sacko takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in Sacko'yu Konyaspor maçında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar da takımla antrenmanlara çıkıyor. Yine Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Isaac Sackey idmanlara devam ederken, 6 maçtır formasından uzak kalan Zakarya Bergdich bu hafta yedek soyundu. Teknik direktör Mehmet Özdilek, eksiklere rağmen Konyaspor müsabakasında en iyi oyunlarını sergileyip istedikleri sonucu alacaklarını dile getirdi.



ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Yukatel Denizlispor'da, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düyşen Ismail Aissati bu hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Yeşil-siyahlı takımda, 3'er sarı kartı bulunan Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz ve Madou Barrow sınırda bulunuyor. Bu üç oyuncu Konya'da kart görürse bir sonraki hafta Kayseri maçında oynayamayacak.



HOROZ'DAN MHK'YA TEPKİ

Yukatel Denizlispor'un hem saha içi hem de saha dışındaki duruşuyla Türk futbolunun örnek kulüplerinden biri olduğuna dikkat çeken yeşilsiyahlı yönetim, yazılı bir bildiri yayımlayarak, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Uzun yıllar sonra büyük emekler ve uğraşlar sonucu çıktığı Süper Lig'deki ilk yılında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen duruşundan taviz vermeden yoluna devam eden kulübümüz, maalesef hak gaspına uğramış, işin kötü tarafı uğramaya da devam etmektedir. Sahada adil olmak zorunda olan hakemlerin, maçlarımızda verdikleri ve vermedikleri kararlar sebebiyle maddi-manevi hakkımızın gasp edildiğini görmezden gelmemiz beklenemez. Göztepe maçında maalesef yine hakem kararları ile karşılaşmamızın tesadüf olmadığı aşikardır. Hem lig hem de kupa maçlarında verilen kararların aleyhimize olması canımızı acıtmaktadır. Denizlispor'un adil yönetim ve atama dışında hiçbir beklentisinin olmadığını bir kez daha yineliyor, hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceğini tüm kesimlerin bilmesini istiyoruz."



■ SEBAHATTİN ALP