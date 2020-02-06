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’un kurtarıcısı ‘Dalca’

Karaçulhaspor’un kurtarıcısı ‘Dalca’
Giriş Tarihi: 6.2.2020

1. ’de hem başkan hem kaleci hem de malzemeci olan örnek oluyor

Muğla 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karaçulhaspor'un başkanı Mehmet Dalca, başkanlık görevinin yanı sıra yeşil-beyazlı ekibin kalesini de koruyor, malzemeciliğini de yapıyor. Dalca, gençlere örnek olmaya çalıştığını söylüyor.

ALTYAPIYA YATIRIM
Fethiye'de, futbol tutkusunu yaşam biçimi haline dönüştüren Karaçulhaspor Başkanı Mehmet Dalca 8 yıldır amatör spor kulübünün hem başkanlığını, hem kaleciliğini hem de malzemeciliğini yapıyor. Futbola 2012 yılında Karaçulhaspor forması altında başladığını belirten 42 yaşındaki Dalca, "Bizim bir özelliğimiz de altyapıdan oyuncular yetiştiriyoruz. Bunları A takımda oynatıyoruz. Lige bu sene iyi başladık, son iki haftaya kadar iddiamızı sürdürdük. Fakat sonradan aldığımız mağlubiyetlerle ligi 5. sırada tamamladık" dedi. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına başladıklarını belirten Dalca, "Amacımız Süper Amatör Küme'ye çıkmak ve orada kalıcı olmak. Maddi imkanlarımız iyi değil ama yetiştirdiğimiz futbolcularla hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

MURAT YALÇIN
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