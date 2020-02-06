Manisa’ya stat müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na toplantıda kente kazandırmayı planladıkları yeni stat projesiyle ilgili dosyayı sundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na Manisa için hazırladıkları yeni stat projesini sundu.



80 MİLYON LİRANIN ÜSTÜNDE YATIRIM

TOPLANTIYA Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Cumhur İttifakı Manisa ilçe belediye başkanları ve Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk katıldı. Ergün, Manisa'ya 2009 yılından bu yana yapılan spor yatırımları hakkında bilgiler verdi. Tesisleşmeye büyük önem verdiklerini ve geçen sürede 80 milyon liranın üzerinde spora yatırım yaptıklarını aktaran Ergün, Manisa Futbol Kulübü'nü şirketleştirerek, Manisa'ya yepyeni ve tertemiz bir futbol kulübü kazandırdıklarını söyledi. Ergün, toplantıda Kasapoğlu'na Manisa'ya kazandırmayı planladıkları yeni stat projesiyle ilgili dosyayı sundu. Projeyi ilgiyle inceleyen Bakan Kasapoğlu, kurmaylarına projenin incelenmesi talimatını verdi.



■ CÜNEYT HASÇELİK