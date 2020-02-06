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Oyuncaklarla değil madalyalarla büyüdü

Oyuncaklarla değil madalyalarla büyüdü
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Aydınlı , 5 yaşında sporla tanıştı. 6 yıllık spor hayatında başarıdan başarıya koştu. ‘’, 90 madalyaya ulaşıp bir rekora imza attı.

Aydın'da ailesinin desteğiyle 5 yaşında spora başlayan Ceylin Aslan, 6 yıllık spor hayatında madalyalara ambargo koydu. Yaşıtları gibi oyuncaklarla vakit geçirmek yerine antrenmandan antrenmana koşan Ceylin, kırılması zor bir rekora imza atıp 11 yaşında 90 madalya kazandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ceylin Aslan, annesi Gülce Aslan ve babası Selçuk Aslan'ın yönlendirmesiyle spora adım attı.

'HEDEFİ MİLLİ FORMA'
Cimnastikte elde ettiği başarılarıyla dikkat çeken 11 yaşındaki Ceylin, ardından yüzme, atletizm, pentatlon branşlarında başarıdan başarıya koştu. Ceylin, 11 yıllık hayatına 90 madalya sığdırarak görülmemiş bir başarıya imza attı. Şu anda yüzme ve pentatlon branşında kariyerine devam eden 'Altın Kız' lakaplı Ceylin, hedefinin milli formayı giymek olduğunu söyledi. Çok çalıştığını belirten Ceylin, "Beş yaşında spora başladım. Yaşıtlarım oyuncaklarla oynarken ben ise antrenmandan antrenmana gidiyordum. Ailemin ve antrenörlerimin desteğiyle 6 yıllık spor hayatımda ulusal alanda birçok başarı kazandım. Hedefim milli sporcu olmak. Bunu da başaracağıma gönülden inanıyorum. İlerleyen yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Olimpiyatlarda mücadele ederek ülkemin ay-yıldızlı bayrağını büyük bir gururla dalgalandırmak istiyorum. Bu hedefi bir gün mutlaka ulaşacağım" diye konuştu.

■ MEHMET KAVAS
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