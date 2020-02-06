Vefalı Adaspor

Şampiyonluğunu buruk bir şekilde kutlayan kırmızı-beyazlılar, 6 ay önce hayatını kaybeden kulüp başkanı Mustafa Kesebir’i unutmadı. Son maçında Hamdibey Kayaspor’u 4-1 yenen Adaspor vefa örneği gösterdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Körfez 1. Amatör Lig'de şampiyon olup Süper Amatör Lig'e çıkmayı başaran Adaspor takımının genç oyuncuları şampiyonluk kupasını sezon başında hayatını kaybeden kulübün başkanı Mustafa Kesebir'in kabrine götürerek, şampiyonluk coşkusunu buruk kutladı.



'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Ayvalık'ın turizm alanında dünyaca ünlü Cunda Adası'nın güzide kulübü Adaspor, ligin son maçında kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı ligin güçlü ekiplerinden Hamdibey Kayaspor'u Hasan ve Ömer'in atıkları gollerle 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Adaspor, şampiyonluk kupasını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in elinden aldı. Şampiyonluk kupasını aldıktan sonra üzerinde "Kalbimizdesin başkanımız Mustafa Kesebir" yazılı dev bir pankartla Cunda Stadı'ndan Alibey Adası Kabristan'ına yürüyen kırmızı- beyazlılar, kazandıkları lig şampiyonluğu kupasını merhum Kesebir'in kabrine götürdü. Kesebir için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan genç ve minik futbolcularla yöneticiler daha sonra Kesebir'in kabrini kırmızı karanfil yağmuruna tuttular. Teknik patron Ali İhsan Uysal, "Hayattayken sezon başında kulüp başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. O yüzden çok mutluyuz. Allah'a çok şükür mahcup olmadık. Şampiyonluk kupasını kazandık. Bütün takım oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.



■ SUAT SALGIN