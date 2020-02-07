130 kiloluk golcü

Karesibeyi Vicdaniye’de forma giyen 25 yaşındakiforvet Hasan Kılıç, futbol tutkusundan vazgeçemiyor.

Balıkesir 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, aşırı kilo-suna rağmen futbol tutkusundan vazgeçmiyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kilolarını umursamadan futbol oynamaya karar veren Kılıç, oynadığı fut-bolla dikkatleri üzerine çekti.

HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak Karabeylerspor'da forma giyen 130 kiloluk sol ayak-lı forvet Kılıç, bu sezon başında Karesibeyi Vicdaniyespor'a transfer oldu. Kılıç, kısa sürede yeni takımına uyum sağlayarak sevilen bir oyuncu oldu. Antren-manlarda neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkati çeken Kılıç, gösterdiği performansla da takımın önemli oyuncularından biri oldu. Golcü Kılıç, kilolarına rağmen rakiplere yaptığı baskı ve etkili oyunuyla rakip defansa zor anlar yaşatıyor. Kendisini sahada ilk kez görenlerin şaşırdığını, ancak oynadığı futbolla onların şaşkın-lığını hayranlığa dönüştürdüğü-nü anlatan Kılıç, "Kendimi ikinci Vedat Muric olarak görüyorum, hedefim Fenerbahçe'ye transfer olmak" şeklinde konuştu.

VEDAT MURİC'İ ÖRNEK ALIYOR



Fenerbahçe taraftarı olan Hasan Kılıç, çok beğendiği Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muric'i kendisine örnek alıyor. Genç oyuncu, sıkı çalışmalarla kilo vermeyi ve Fenerbahçe forması girmeyi hayal ediyor. Hasan Kılıç, futbola olan sevgisini vurgulayarak, bu sevgiye kilolarının engel olmadığını söyledi.