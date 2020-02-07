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Sampiyonu

Elif Hayriye Yılmaz Türkiye Sampiyonu
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Boks Şampiyonası müsabakalarına 55 ilden 565 sporcu katıldı. Şampiyonada Aydın Kung Fu Spor Kulübü sporcusu Elif Hayriye Yılmaz altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yılmaz, elde ettiği şampiyonlukla Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı, Aydın'ı gururlandırdı. Bir yıl aradan sonra yeniden ringle-re dönen Fadime Atalay ise geçen senenin şampi-yonuna finalde kaybederek Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya aldı. Aydın Kung Fu Spor Kulü-bü sporcuları Nefise Atalay ile Alim Bora Çalık, önümüzdeki günlerde Nevşehir'de gerçekleşecek Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

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