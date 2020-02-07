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Menemenspor çıkış peşinde

Menemenspor çıkış peşinde
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Ekol Laleci, “Temiz sayfa açacağız”

TFF 1. Lig'de son 4 maçında sahasından puansız ayrılan Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar Akhisarspor önünde kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor. Sahadan puansız ayrıldıkları dört karşılaşmada da futbol adına olumlu işler yaptıklarını ifade eden sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Giresunspor karşılaşmasında kendi stilimizden biraz uzak kaldık. Ancak onun dışında oynadığımız Altınordu, deplasmandaki Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında futbol adına her şeyi yaptık. Basit hatalar yüzünden gol bulamadık ve kalemizde goller gördük. Bu kötü gidişe Akhisar deplasmanında son vereceğimizden hiç şüphem yok" dedi.

90 DAKİKA SABIRLI OLACAĞIZ
Ligin en tecrübeli kadrolarından biri olan rakipleri karşısında sabırlı olmak zorunda olduklarını belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Akhisarspor takımı Türkiye'nin en kariyerli hocalarından biri Yılmaz Vural'a emanet etti. Bu ligde bir çok şampiyonluk yaşayan futbolculara karşı mücadele edeceğiz. Böyle bir ekibe karşı 90 dakika sabırla mücadele edip evimize en iyi sonuçla dönmek için sahada olacağız. Oyuncularım sahada gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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