Arkasspor seri peşinde

AXA Sigorta Egeler Ligi’nde oynadığı son iki maçta İstanbul BŞB ve G.Saray’ı yenen Arkas, evinde 15.00’te Artvin ekibini konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, bugün seyircisi önünde Arhavi Voleybol'u konuk edecek. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazandıklarını, rakiplerini yine mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Üst üste zorluk düzeyi yüksek maçlar oynuyoruz. Bu dönemi en az hatayla tamamlamamız gerekiyor" dedi.

ÖZDEN: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

İzmir'de oynadıkları son 4 müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Uğur Özden şöyle konuştu: "Arhavi Voleybol karşısında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızdan ve İzmirlilerden destek bekliyoruz. Son iki haftada iyi bir çıkış yakaladık. Bunu Karadeniz ekibi karşısında da sürdürmek istiyoruz."