  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Arkasspor seri peşinde

Arkasspor seri peşinde

Arkasspor seri peşinde
Giriş Tarihi: 8.2.2020

Egeler Ligi’nde oynadığı son iki maçta BŞB ve G.Saray’ı yenen Arkas, evinde 15.00’te ekibini konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, bugün seyircisi önünde Arhavi Voleybol'u konuk edecek. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazandıklarını, rakiplerini yine mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Üst üste zorluk düzeyi yüksek maçlar oynuyoruz. Bu dönemi en az hatayla tamamlamamız gerekiyor" dedi.

ÖZDEN: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
İzmir'de oynadıkları son 4 müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Uğur Özden şöyle konuştu: "Arhavi Voleybol karşısında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızdan ve İzmirlilerden destek bekliyoruz. Son iki haftada iyi bir çıkış yakaladık. Bunu Karadeniz ekibi karşısında da sürdürmek istiyoruz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkasspor seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN