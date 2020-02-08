Elazığspor ligden çekildi

TFF, Elazığ’da yaşanan deprem sebebiyle ligden çekilmeyi talep eden kulübün isteğini kabul etti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi TFF tarafından kabul edildi. TFF'ye gönderilen yazıda, Elazığ depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020- 2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de devam etmesi talep edildi.

LİGDEN İKİ TAKIM DÜŞECEK

Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada, kulüp ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılacak. Ayrıca kulübün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre iki takımın küme düşürülmesine karar verildi.