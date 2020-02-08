G.Saray’ın gözü 10’da

Sezon sonunda Ajax ile sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Siem De Jong’u yakın takibe alan Cim Bom, savunmaya da iki takviye yapmak için atağa kalktı.

Süper Lig'de zirve planları yapan G.Saray bir yandan da gelecek sezonunun kadrosunu kurmak için düğmeye basarken bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Youness Belhanda'nın yerine arayışlar şimdiden başladı. Sezon sonunda oyuncuyu kadroda tutmak istemeyen yetkililerin bu futbolcunun yerine oyuncu baktığı bilinirken Hollanda'nın Ajax kulübünde forma giyen Siem de Jong'un da adaylar arasına girdiği öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 31 yaşındaki oyuncuyu incelemeye alan ekibin bu oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak. Bu sezon sadece 4 maçta oynayan De Jong'un da daha fazla süre bulmak için ayrılık planları yaptığı iddia ediliyor.

İKİ SEZONDUR AJAX'TA

Ajax çıkışlı olan Siem De Jong son iki sezondur Hollanda ekibinde forma giyiyor. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in De Jong dışında birkaç ismi daha mercek altına aldığı lig bitiminde bu bölgeye kesin bir transferin yapılacağı gelen haberler arasında. Orta sahanın ortası dışında savunmaya da takviye yapmayı planlayan Aslan'ın iki stoper birden alabileceği bildirildi.



335 MAÇTA 103 GOL ATTI

Ajax dışında Newcastle United, PSV Eindhoven ve Sydney gibi kulüplerin de formasını giyen Hollandalı 10 numara Siem de Jong, kariyerindeki toplam 335 karşılaşmada 103 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Siem de Jong bu sezon ise Ajax formasıyla ligde sadece 4 karşılaşmaya çıkarken 110 dakika sahada kaldı. Futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise yine 4 maçta 13 dakika görev alabildi.