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Horoz çıkış arıyor

Horoz çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 8.2.2020

5 haftadır gülemeyen , bugün Konya’da üç puan arayacak. 14.00’teki maçı yönetecek. En son deplasmanda 'u mağlup eden Ege ekibi bu maçın ardından oynadığı Alanya, G.Saray ve maçlarını kaybederken Ankaragücü ve ile de berabere kalmıştı.

Süper Lig'de son 5 haftadır kazanamayan Denizlispor, bugün Konyaspor deplasmanında kötü gidişe son vermeyi planlıyor. Konya BŞB. Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı maç saat 14.00'te başlayacak.

EN SON TRABZON'U YENDİ
EN son deplasmanda Trabzonspor'u mağlup eden Ege ekibi bu maçın ardından oynadığı Alanya, G.Saray ve Antalya maçlarını kaybederken Ankaragücü ve Göztepe ile de berabere kalmıştı. Teknik direktör Mehmet Özdilek bu karşılaşmayı dönüm maçı olarak gördüklerini kaydederek "Konya deplasmanında çıkışa geçmek istiyoruz. Göztepe karşısında iyi oynadık fakat sahadan beraberlikle ayrıldık. Bu deplasmanda da aynı oyunumuzu ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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