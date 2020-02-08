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Yen de gel Kaf-Kaf

Yen de gel Kaf-Kaf
Giriş Tarihi: 8.2.2020

Karşıyaka bugün ’a konuk olacak. 13.30’da başlayacak maçı yönetecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini geçen hafta Erbaaspor'u 3-0 yenerek alıp adını tekrar Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka, bugün 1877 Alemdağspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. İstanbul Alemdağ Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Mücadeleyi hakem Eren Gökmen yönetecek. Grupta Karşıyaka, 19 maçta 31 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Alemdağ ise 19 puanda. Rakiplerinin ara transfer döneminde 4 takviyeyle kadrosunu güçlendirdiğini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Ligde sona yaklaştıkça her takımın puana çok daha fazla ihtiyacı oluyor. Galibiyet serisi yakalayıp üst gruptan kopmamayı hedefliyoruz" dedi.
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