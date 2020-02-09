Kasımpaşa-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.beIN Sports ekranından naklen yayınlanan Kasımpaşa-Galatasaray maçının canlı anlatımını yeniasir.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.beIN Sports ekranından naklen yayınlanan Kasımpaşa-Galatasaray maçının canlı anlatımını yeniasir.com.tr'den takip edebilirsiniz.
11'LER BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem.
GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, Kasımpaşa 11'inde 2 değişikliğe gitti. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor müsabakanın 11'inden farklı olarak sol bekte sakatlıktan dönen Saracchi ile sarı kart cezası biten Lemina'ya görev verdi. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao maçın kadrosunda yer almıyor. Sakatlıktan dönen Rumen golcü Florin Andone ise 21 kişilik kadroda yer aldı.
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