Akhisar'daki derbi heyecanında kazanan çıkmadı

TFF 1. Lig’in 21. Haftanın açılış karşılaşmasında Spor Toto Akhisar Stadında Ekol Göz Menemenspor’u konuk eden Akhisarspor, bitime 12 dakika kala 2-0 önde götürdüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

TFF 1. Lig'de 21. haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Ege derbisinde Akhisarspor'a konuk oldu. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.

TFF 1. Lig'in 21. Haftanın açılış karşılaşmasında Spor Toto Akhisar Stadında Ekol Göz Menemenspor'u konuk eden Akhisarspor, bitime 12 dakika kala 2-0 önde götürdüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

AKHİSAR'DA 2 EKSİK VAR

Ev sahibi Akhisarspor'da sakatlıkları süren Taha Yalçıner ve Hasan Adıgüzel yok. Edin Cocalic ile Alperen Babacan'ın da cezaları sona erdi.