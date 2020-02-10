Altınordu dış sahada sancılı

İzmir ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçı da kazanamadı

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, bu sezon 10. dış saha maçında da 3 puanla tanışamadı. 13. haftada Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenildikten sonra çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan İzmir ekibinin yenilmezlik serisi de Eskişehirspor deplasmanında sona erdi. Rakibine 3-0 mağlup olan İzmir ekibi, haftayı 23 puanla kapattı.



GURBETTE GÜLEMİYOR

Bu sezon dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan Altınordu, deplasmanda çıktığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi kendisi gibi dış sahada galibiyeti olmayan Boluspor ve Adanaspor'la deplasmanda en başarısız ekiplerden biri olarak yoluna devam ediyor.



EROĞLU: RAKİP BİZDEN İSTEKLİYDİ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun maçtan sonra soyunma odasında isteksiz oynamaları nedeniyle futbolcularına sinirlendiği öğrenildi. Eskişehir karşısında kötü bir oyun sergilediklerini ifade eden Eroğlu, "Son 7 haftada 13 puan toplarken etkili bir futbol sergiliyor ve yüksek performans gösteriyorduk. Bu kez bu yüksek tempo ve pas oyununu kurgulayamadık. Bunda kar yağışı ve zeminin rolü olsa da asıl faktör isteğimizin olmamasıydı" dedi.