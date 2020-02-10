Denizli cepten yiyor

Konyaspor ile de golsüz berabere kalan Horozlar galibiyet hasretini 6 maça çıkartırken bu süreçte 15 puan kaybedip taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı

DENİZLİSPOR'DA işler iyi gitmiyor. Son olarak Konyaspor'la da golsüz berabere kalan Denizlispor, ligde çıktığı son 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken taraftarlarını üzdü. Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra ilk devrenin son maçında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İkinci yarıya 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Horozlar, Antalyaspor'a 3-0 yenildikten sonra Göztepe maçında 1-1, son olarak da Konyaspor maçında 0-0'lık beraberlik aldı. Bu süreçte 15 puan kaybeden Denizlispor, alt sıralarla bağını bir türlü kurtaramadı.



NE UMDULAR, NE BULDULAR

SEZONA ilk 5 hedefiyle başlayan Denizlispor bu hedefinden bir hayli uzaklaşırken düşme hattına da yaklaştı. 21. haftayı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 24 puanda geçerken 21 gol attı, kalesinde ise 29 gol gördü.



TARAFTARLAR ÖZDİLEK'E BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

DENİZLİSPOR'DAKİ kötü gidiş taraftarları da çileden çıkardı. Yeşil-siyahlılar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda suçlunun teknik direktör Mehmet Özdilek olduğunu ifade ettiler. Bazı taraftalar, "Yücel İldiz 7 haftada 8 puan almıştı gönderdiniz, Özdilek 7 maçta 5 puan aldı hala niye tutuyorsunuz?", "Anlaşıldı Özdilek ile bu iş olmayacak", "Hoca iyi oynuyoruz diyor, aklımızla alay mı ediyor.", "Olcay'ı da al git hocam", "Recep'i oynatmıyorsun anladık da Oscar varken neden Olcay'ı oyuna alıyorsun. Bırak git. İstifa da bir hizmettir." gibi paylaşımlarda bulundu.

SEBAHATTİN ALP