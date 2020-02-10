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'da alkışlar kaleci Erdoğan'a

Karşıyaka'da alkışlar kaleci Erdoğan'a

10.02.2020, 12:35

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste ikinci galibiyetini 1877 Alemdağspor deplasmanında unutulmayacak bir 90 dakika sonrası alarak Play-Off hattındaki yerini koruyan 'da kaleci Erdoğan, performansıyla alkış topluyor.

Geçen sezon profesyonel kariyerinde ilk kez forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi lig ve Play-Off'taki 36 maçın tamamında 90 dakika oynadı. Sezon içinde 5 ve 6 maçlık gol yememe serileri yakalayan genç file bekçisi, takımın Play-Off oynayıp 2'nci Lig kapısına kadar gelmesine büyük katkı yaptı.
Bu sezona yine yeşil-kırmızılıların as kalecisi olarak başlayan Erdoğan, ilk yarıda eldivenleri 6 maç üst üste sürpriz bir şekilde Mehmet'e kaptırdı. Mehmet, 8 Aralık'ta 4-2 kaybedilen Belediye Derincespor deplasmanında hatalı goller yeyince kaleyi tekrar alan Erdoğan, bir daha kaptırmadı. Kaf-Kaf, Erdoğan'ın eldiven giydiği son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken genç kaleci son Alemdağspor deplasmanının 90+4'üncü dakikasında kurtardığı penaltıyla 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu. Karşıyaka'da cezalı duruma düşen Harun, bu hafta Fatsa Belediyespor maçında görev alamayacak.

DHA

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