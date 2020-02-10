Kartal zor virajda

G.Antep FK engelini 3 golle geçen Beşiktaş, 5 haftalık süreçte Başakşehir, Trabzon, Alanya, A.Gücü ve G.Saray ile oynayacak

SERGEN Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen ve son olarak G.Antep FK'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, gelecek 5 haftada çok kritik maçlara çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu seride hem zirve yarışı yapan takımlarla karşılaşacak hem de ligde kalmak için mücadele veren ekiple oynayacak. Kartal, söz konusu 5 haftada sıralamada üstünde yer alan 4 takımla karşı karşıya gelecek. Bu zorlu viraja önce Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak Beşiktaş, ardından sırasıyla Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın karşısına çıkacak.



AYNI SÜREÇTE 8 PUAN ALDILAR

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in ilk yarısında bu rakipleriyle oynadığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi aldı. Alanya'yı 2-0 ve G.Saray'ı 1-0 yenen ekip, Başakşehir maçını ise 1-1 beraberlikle tamamladı. Trabzon'a 4-1 yenilen Beşiktaş, A.Gücü ile de berabere kaldı.



A.NUR ÇEBİ'NİN DİRSEĞİ KIRILDI

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dün talihsiz bir olay yaşadı. Çebi'nin, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Ataşehir Belediyespor ile oynadığı maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir kaza geçirdiği ifade edildiği ve dirseğinin kırıldığı bildirildi. Çebi'nin maçtan sonra elleri cebindeyken topa vurmak istediği ve dengesini kaybedip yere düştüğü öğrenildi. Düşme sonrası hastaneye kaldırılan Çebi'nin kolunun alçıya alındığı kaydedildi.



BOATENG İLK MAÇTA DAMGASINI VURDU

BEŞİKTAŞ'IN Ganalı yıldızı Boateng, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk karşılaşmada taraftarlarının gönlünü kazandı. Maçın ikinci yarısında şans bulan Başarılı oyuncu attığı gol dışında hücum hattına getirdiği hareketlilikle daha çok iş yapacağının sinyallerini verdi. Yüzde 94 isabetli pasla oynayan Boateng'in gelecek haftaki Başakşehir sınavında 11'de sahaya çıkması bekleniyor.