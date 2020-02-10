Koptu geliyor

Sarı-kırmızılılar Meriah (KK) ve Adem’in biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle 3 puana uzandı. Cim-Bom bu maçla birlikte galibiyet serisini 5’e çıkartırken, liderle puan farkını azalttı

Süper Lig'de lider Sivas'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray, Kasımpaşa önünde hata yapmadı: 0-3. 7. dakikada savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleciyi geçin son çizgiye indi ve çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top filelere gitti: 0-1. 19'da Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'dan seken topa arka direkte Emre Akbaba röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top Hadergjonaj'ın eline çarpıp dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 22'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, yerden köşeye gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 29'da atılan uzun topa hareketlenen Linnes, Ömer'le verkaç yapıp ceza saha sı içine girdi. Bu futbolcunun şutunda ise top yan ağlarda kaldı.



ADEM BÜYÜK YILDIZLAŞTI

41'de savunmanın arkasında topla buluşan Adem Büyük, 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-3. 50. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Brecka gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı. 60. dakikada Hadergjonaj sağdan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak top kaleye paralel gitti. 62. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Adem Büyük ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi. 77'de savunmanın arkasına sarkan Linnes karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Fatih geçit vermedi. Dönen topu Feghouli tamamladı, bu kez de savunma araya girip tehlikeyi önledi. 90+2'de savunmanın arkasına atılan derin pasta topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak Fatih'in müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı. Müsabaka 3-0 sona erdi.



TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 21. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da ligdeki son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın, geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda kadroda yer almazken, Martin Linnes de yedeğe çekildi. Teknik Direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Lemina ile Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

GALATASARAYLI taraftarlar, soğuk ve karlı havaya aldırmadan Kasımpaşa deplasmanında yalnız bırakmadılar. Sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, 90 dakika susmadan takımlarını desteklediler, maç sonu büyük sevinç yaşadılar. Kasımpaşalı futbol severler de mücadeleye ilgi gösterdi. Ancak tribünlerde yer yer büyük boşlukların olduğu görüldü.



SARACCHİ ÜÇÜNCÜ DAKİKADA SAKATLANDI

SAKATLIĞI geçen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, ligde bir hafta aradan sonra formasına kavuştu. Saracchi, geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti. Uruguaylı futbolcu, karşılaşmanın 3. dakikasında sakatlanarak oyunu terketti.



ADEM BÜYÜK'TEN GOLLERE DEVAM

GALATASARAY'IN tecrübeli oyuncu Adem Büyük, Falcao'nun yokluğunda takımını sırtlıyor. Geçen hafta Kayserispor maçında ağları 1 kez havalandıran Adem, Kasımpaşa ağlarına da biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atmayı başardı.



Levent TÜZEMEN

Fırsatı kaçırmadı

Zirvede yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı. Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında yeni oyunculardan kurulu Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle bitirdi. Fatih Hoca'nın sezonun ikinci yarısında oluşturduğu kadro istikrarı oyunun ve topun hep hakimiydi. Toplama takım görüntüsündeki uyumsuz Kasımpaşa sadece mücadele ederek Galatasaray'a karşı direnmeye çalıştı. Lemina-Seri ikilisi Galatasaray'ın pas oyununu yönetme konusunda başarılılar. Ancak bu ikili kale önünde kısa paslarla bazen risk oluşturuyorlar ve kulübenin yüreğini ağzına getiriyorlar. İnsanın kendine güvenmesi güzeldir. Ancak fazla güven keskin sirkeye dönüşebilir. Terim Lemina-Seri ikilisini uyarmalıdır.



HIRS VE ÇABUKLUK

Terim'in takımlarında oyuncular kanatları hep iyi kullanırlar. İlk yarı hücum konusunda "kısır" bir Galatasaray vardı. Linnes'in geriye dönüşü kulübeyi güçlendirdi. Mariano'nun kendi ayarlarına geri dönmesi, Feghouli'nin aklı ile yüksek tekniğine Emre Akbaba'nın hırsı ve çabukluğu da eklenince Galatasaray sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladı. Emre Akbaba'nın varlığı resmen Galatasaray'ın çehresini değiştirdi. İki golün hazırlanışına emek veren Emre Akbaba'nın hücum bölgesindeki etkinliği Galatasaray'ın fazla pozisyon üretmesini sağladı. Galatasaraylı oyuncular bu kez Kasımpaşa'nın gücünü test etmeyi bırakıp ciddi oynadılar. Falcao'nun yokluğunda forma şansı bulan Adem Büyük pas hataları yapmasına rağmen çalışkanlığıyla öne çıktı ve iki gole imza attı. Adem'in ikinci golünde kaleci Fatih'i terse yatırıp köşeye bıraktığı top akıl doluydu. Galatasaray ikinci yarıda oyunu kontrol altında tutup biraz da kupa maçını düşünerek yüksek tempoyu bıraktı. Terim'in maç eksiği olan Onyekuru'yu oyuna alması doğru bir karardı. Çünkü Galatasaray'ın gelecek haftalarda Onyekuru'nun hızına ve çabukluğuna fazlasıyla ihtiyacı olacak.