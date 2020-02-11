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Altay'da Yılmaz kulübeyi sevmedi

Altay'da Yılmaz kulübeyi sevmedi

11.02.2020, 13:48

1'inci Lig'in 21'inci haftasında evinde 'u 2-1 mağlup ederek 5'inci sıraya yükselen Altay'da, mücadeleye kulübede başlayan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, başarılı performansıyla yeniden ilk 11'e göz kırptı.

Teknik direktör Ali Tandoğan tarafından Boluspor maçında ilk kez kesik yiyen tecrübeli futbolcu, 2'nci yarıda Tavares'in yerine oyuna girip, 48'inci dakikada beraberlik golüne imza atarak takımına moral verdi. Yılmaz, attığı golle 2-1'lik galibiyette önemli bir rol oynadı. Altaylı taraftarlar da maçtan sonra Yılmaz'ı tribüne çağırarak alkışladı. Kulübede kalmak istemediğini gösteren 31 yaşındaki futbolcu daha önce iç sahadaki 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinde rakip fileleri havalandırmıştı.
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