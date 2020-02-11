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Altınordu’ya ’den golcü transferi

Altınordu’ya Murat Germen’den golcü transferi

11.02.2020, 12:03

’daki Spor Kulübü altyapısıyla Türk futboluna gelecek vadeden isimleri kazandırmaya devam ediyor. Mavi-beyazlıların 2008 takımında yer alan Burak Barkın Göktuğ da ekibi Altınordu’ya oldu.

Bir süredir Altınordu tarafından takibe alınan Murat Germen Spor Kulübü 2008 takımında oynayan Burak Barkın Göktuğ, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da katıldıkları Fenerbahçe turnuvasında performansıyla sarı-lacivertli scout ekibinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu gelişme sonrası Altınordu Kulübü elini daha çabuk tutarak, Murat Germen Spor Kulübü ile temasa geçerek Burak Barkın Göktuğ'u renklerine bağladı.

DİRİK: "KAPIMIZ HERKESE AÇIK"
Türk futboluna yeni bir isim daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Murat Germen Spor Kulübü Genel Koordinatörü Alper Dirik, "Altınordu ile düzenli bir birlikteliğimiz var. Ancak biz tüm kulüplerimizle bu birlikteliği yakalamak adına yola çıktık. Düşüncelerimiz aynı olan Altınordu ile sürekli bu alışverişi yapmaktayız. Bugüne kadar birçok oyuncumuzu İzmir ekibine verdik. Bizim hedefimiz daha fazla bu tarz oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Gururluyuz. Başladığımız noktaya ve geldiğimiz noktaya baktığımızda çok önemli işler başardığımızı görmek bizi daha fazla kamçılıyor. Oyuncumuzun kariyer başlangıcında bizler sadece onu bir üst seviyeye hazırladık. İnşallah Altınordu Kulübü'nde de hak ettiği yerlere gelecektir. Manisa'daki kulüplerle de görüş alışverişi içerisindeyiz. Dileyene kapımız her zaman açık" dedi.
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