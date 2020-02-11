Düelloda kazanan çıkmadı

Haftalardır yüzü gülmeyen iki ekibinmücadelesinde Akhisar 2-0 öndegötürdüğü maçta son 12 dakikadayediği gollerle galibiyeti kaçırdı.

TFF 1.Lig'deki Ege derbisinde Akhisarspor, Ekol Göz Menemenspor ile son dakikalarda yediği gollerle berabere kaldı: 2-2. Maça Akhisarspor golle başladı. Henüz maçın 3. dakikasında Burhan Eşen'in arapasıyla ceza alanına sokulan Onur Ayık'ın sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 42'de Ali Özgür'ün soldan sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle çıkardı.

İKİNCİ YARIDA 3 GOL BİRDEN

50'de Cikalleshi'nin sert şutu az farklı üstten auta çıktı. 60'da Taşkın ortaladıSamed Ali altı pasta ıskaladı. 67'de Burhan'ın kafayla indirdiği topu önüne alan Cikalleshi şık hareketlerle dönüp topu Menemen ağlarına gönderdi: 2-0. 78'de Özkan, Akhisar defansının uzaklaştıramadığı topa çok sert vurdu: 2-1. Baskılarını sürdüren Menemen 90'oda Mehmet Boztepe ile karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-2.



TARAFTARLAR ŞOV YAPTI

Son haftalarda aldıkları kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Akhisarspor ve Menemenspor'un maçına taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Mücadeleyi 50'si Menemenli 1862 biletli taraftar takip etti. Ancak maça gelen taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına müthiş destek verirken, gerek tezahüratları, gerekse tribün şovlarıyla mücadeleye renk kattı. Maçtan önce Yılmaz Vural Cenk Laleci'nin yanına giderek, "Hoş geldiniz" deyip başarılar diledi. Karşılaşmanın 10. dakikasında bir faul pozisyonu sonrasında iki takım futbolcuları arasında ortam gerildi, duruma Menmemen yedek kulübesi de dahil oldu. Hakem Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci'ye sarı kart gösterdi.

KENAN MOLLA