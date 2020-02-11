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Karatecilerimizden 15 madalya birden

Karatecilerimizden 15 madalya birden
Giriş Tarihi: 11.2.2020

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli sporcular, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nı ilk sırada tamamladı. 47 kiloda Müşerref Özdemir, Furkan Kaynar, Enes Özdemir, 68 kiloda Ömer Faruk Yürür, 60 kiloda Ömer Faruk Ateş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar ve Ömer Berat Kaynar altın, 48 kiloda Hazel Balık, 76 kiloda Alperen Yaman ve Keyda Nur Çolak gümüş, 53 kiloda Simay Tokcan, 52 kiloda Mert Halıcı, 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, Rabia Şentürk, Zehra Kaya, Damla Su Türemen ve Şule Azra Akbulut bronz madalya kazandı.

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