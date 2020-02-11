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mağlup oldu

Rıza Kayaalp çeyrek finalde mağlup oldu
Giriş Tarihi: 11.2.2020

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 mağlup oldu. Milli güreşçinin Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı devam edecek. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, ilk maçında Macar Adam Varga'yı 6-0 ile geçerek çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimi ile eşleşti. Milli güreşçi, mücadeleyi 5-1 kaybederek üst üste 9, toplamda ise 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olabilme şansını kaybetti. Ülkemize en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza, rekorunu geliştirmeyi başaramadı.

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