Akhisar son kozunu oynuyor

TFF 1. Lig'de 7 maçtır galip gelemeyip şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, bu hafta lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 sıra için son kozlarından birini oynayacak.

PAROLA ZAFER

Ligde geçen hafta evinde 2-0 öne geçtiği Ekol Göz Menemenspor maçında 2-2'lik beraberliğe engel olamayan Akigo, cumartesi günü zirvedeki rakibiyle çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde 42 puanlı Hatayspor'un 13, 38 puanla ikinci sırada, direkt Süper Lig hattında bulunan Erzurum BŞB'nin ise 9 puan gerisinde 6. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, maçı kaybetmesi durumunda yarışta erken havlu atacak. Bitimine 13 hafta kalan ilk 2 yarışında erken pes etmek istemeyen Akhisar, kazanıp hem moral tazelemeyi, hem rakipleriyle arasındaki farkı eritmeyi, hem de Play- Off hattındaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Akigo'da, Burhan Eşer, Muhammet Reis ve Alperen Babacan cezalı.

KENAN MOLLA