Bayındırspor bayram yaptı

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu’nda evinde Özçamdibi’ni 2-1 yenen sarı-kırmızılılar sıkı takipte.

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda şampiyonluk kovalayan Bayındırspor, rakipleri lider Halilbeylispor ile ikinci sıradaki Alaçatıspor'un kazandığı hafta Özçamdibispor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Halilbeylispor, Şirinyerspor'u 1-0 ve Alaçatıspor da Güzelbahçe Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 41'de Tevfik Demir ile 65'te Emre Dinarlı'nın ayağından bulduğu gollerle galip geldi, hata yapmadı.

'HER MAÇ FİNAL'

Bitime 5 hafta kala her karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu ifade eden teknik patron Dilek Uzan, "Saha ve seyirci avantajımızı kullandığımız karşılaşma son derece çekişmeli geçti. Sezonun en iyi oyunlarından birini ortaya koyduk. Girdiğimiz sayısız gol pozisyonundan sadece ikisini değerlendirebildik. Sonuçta haftayı kayıpsız geçmesini bildik. Kalan haftalarda puan kaybına tahammülümüz yok. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Torbalı Çaybaşıspor maçının hazırlıklarını büyük bir ciddiyet içinde sürdürüyoruz" dedi. Grupta, 37 puanlı Halilbeylispor ile 36 puanlı Alaçatıspor'un ardından 35 puanla üçüncü sırada bulunan Bayındırspor, 17 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

NADİR UYSAL