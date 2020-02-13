BB Erzurumspor - Trabzonspor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ederken yarı final bileti alacak son takımlar belli oluyor. İlk maçta rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde eden Trabzonspor, deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Bordo-mavili takımın hedefi 6 sezon sonra yeniden finale çıkmak. Futbolseverler, merakla beklenen BB Erzurumspor - Trabzonspor karşılaşmasını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün son yarı finalistler de çeyrek final rövanşlarının ardından belli oluyor. Günün ilk karşılaşması, Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanıyor.

rabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor.

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal

SOSA VE NOVAK'TA MUTLU SON

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu.

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

Erzurumspor 0-1 Trabzonspor

Erzurumspor 1-1 Trabzonspor