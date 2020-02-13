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Denizlispor yara saracak

Denizlispor yara saracak
Giriş Tarihi: 13.2.2020

Ligde son 6 maçında 3 puan sevinci yaşayamayan Horoz, ’u yenerek zinciri nihayet kırmayı hedefliyor.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Konyaspor'la golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor, bu hafta evinde oynayacağı Kayserispor'u yenerek hem galibiyet hasretine son vermek hem de iç saha performansını düzeltmenin hesabını yapıyor. Son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor'u dış sahada 2-1 yenerek elde eden yeşil-siyahlılar son 6 maçından 3 puan çıkaramadı. Bu süreçte 3'er mağlubiyet ve beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar evinde ise sadece 2 maç kazanabildi.

ÖZDİLEK UMUT SAÇTI
Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında 10 karşılaşma oynayan Denizlispor, seyircisi önünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Kayserispor'un içinde bulunduğu durumun kendilerini ilgilendirmediği belirterek, "Süper Lig'de kesinlikle kolay maç olmaz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Son haftalardaki pozitif futbolumuzu sürdürüp, evimizde kazanacağız, toparlanacağız" dedi. Öte yandan maçın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B üst, D üst, A alt, A üst, E alt ve E üst 30, maraton 20, kale arkası ve misafir tribünler 10 TL olarak açıklandı.

SEBAHATTİN ALP

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