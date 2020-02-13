  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Halterin altın kızları zirvede

Halterin altın kızları zirvede

Halterin altın kızları zirvede
Giriş Tarihi: 13.2.2020

, Özbekistan’da 3 birden kazandı. Yıldızsporlu ise, 2 alıp gururumuz oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota puanı veren 6. Uluslararası Dayanışma Halter Şampiyonası Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı. 19 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada Nazilli Belediyesporlu halterci Sümeyye Kentli, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 59 kiloda podyuma çıkan Sümeyye, koparmada 86, silkmede 110 ve toplamda 196 kilo kaldırarak 3 gümüş madalyanın sahibi oldu. Aydın'ın da gururu olan Sümeyye, Nisan ayında Rusya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı bu şampiyonanın kendisi için iyi bir hazırlık olduğunu söyleyerek, "Bayrağıımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Madalyalarımı Türk milletine armağan ediyorum" dedi.

AYŞEGÜL'DEN ÜÇÜNCÜLÜK
Yıldızspor'un sporcusu Ayşegül Çakın, Özbekistan'da yapılan 6. Uluslararası Dayanışma Halter Şampiyonası'nda Oyunları'nda silkme ve toplamda 2 bronz madalya alarak 3. oldu. Olimpiyat kotası yarışmasında Ylıdızspor Kulübü sporcusu Ayşegül Çakın, 59 kiloda podyuma çıktı, koparmada 80 kilo kaldırıp 4. oldu, silkmede 108 kilo ve toplamda 188 kiloyla 3.'lüğü elde edip bir kez daha kürsüde yer alıp gururlandırdı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halterin altın kızları zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN