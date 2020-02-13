Halterin altın kızları zirvede

Nazilli Belediyesporlu Sümeyye Kentli, Özbekistan’da 3 gümüş madalya birden kazandı. Yıldızsporlu Ayşegül Çakın ise, 2 bronz madalya alıp gururumuz oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota puanı veren 6. Uluslararası Dayanışma Halter Şampiyonası Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı. 19 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada Nazilli Belediyesporlu halterci Sümeyye Kentli, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 59 kiloda podyuma çıkan Sümeyye, koparmada 86, silkmede 110 ve toplamda 196 kilo kaldırarak 3 gümüş madalyanın sahibi oldu. Aydın'ın da gururu olan Sümeyye, Nisan ayında Rusya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı bu şampiyonanın kendisi için iyi bir hazırlık olduğunu söyleyerek, "Bayrağıımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Madalyalarımı Türk milletine armağan ediyorum" dedi.

AYŞEGÜL'DEN ÜÇÜNCÜLÜK

Yıldızspor'un sporcusu Ayşegül Çakın, Özbekistan'da yapılan 6. Uluslararası Dayanışma Halter Şampiyonası'nda Oyunları'nda silkme ve toplamda 2 bronz madalya alarak 3. oldu. Olimpiyat kotası yarışmasında Ylıdızspor Kulübü sporcusu Ayşegül Çakın, 59 kiloda podyuma çıktı, koparmada 80 kilo kaldırıp 4. oldu, silkmede 108 kilo ve toplamda 188 kiloyla 3.'lüğü elde edip bir kez daha kürsüde yer alıp gururlandırdı.

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