Koçarlı ışığı yaktı

Germencik’le 1-1, lider Didimspor’la 2-2 berabere kalan, Koçarlı Menderes’i 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, KuşadasıTrabzon Gençlik’i 3-2’lik skorla geçti kümede kalma yolunda umutlandı. Başkan Yalçın Altındiş, “Ligde kalacağız” dedi.

Aydın Süper Amatör Lig A Grubu'nda Koçarlı Belediyespor rüzgarı esiyor. İlk yarıda sadece iki puan toplayabilen Koçarlı Belediyespor, devre arasında antrenörlüğe Şakir Konyalı'yı getirdi. Antrenör Konyalı ile birlikte ara transferde 8 oyuncuyu kadrosuna katan kırmızı- siyahlılar, ikinci yarıya çok iyi bir giriş yaptı. İkinci yarıda oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Koçarlı Belediyespor, bu maçlarda 8 puanı hanesine yazdırdı. Kuşadası Trabzon Gençlik'i 3-2'lik skorla geçen Koçarlı Belediyespor, 10 puanla 6. sırada yer alıyor.

'BU LİGE TUTUNACAĞIZ'

Topladığı puanlarla üst sıralara yükselerek ateş hattından uzaklaşan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıdaki performansıyla ligin en dikkat çeken takımlarından biri oldu. İkinci yarıda takımın çok iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten kulüp başkanı Yalçın Altındiş, "İkinci yarıya yenilenen kadromuzla başladık. Bu süreçte deplasman da Germencikspor 1-1, Didimspor ile 2-2 berabere kaldık. Sahamızda ise Koçarlı Menderesspor'u 3-0, Trabzon Gençlikspor'u 3-2 mağlup ettik. Takım olarak iyi yoldayız. Her geçen gün daha iyi olacağız. Teknik heyet ve oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum. Koçarlı Belediyespor düşmeyecek" dedi.

MEHMET KAVAS