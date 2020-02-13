Manisa tarihi ‘en’lerin virajda

2. Lig Beyaz Grup'ta 15 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, tarihi maçlarından birisini oynayacak. 2014-2015 sezonunda BAL'da şampiyonluk yaşayıp 3. Lig'e yükselen siyahbeyazlılar, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018'de üç sezon 3. Lig'de başarıyla mücadele etti. 2017-2018'de 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve kulüp tarihinde ilk kez 2. Lig'e adını yazdıran Manisa FK, geçen sezon 2. Lig'de Play-Off oynama başarısı göstermiş, 1. Lig'in kapısından dönmüştü. Bu sezon başarısıyla TFF 1. Lig'in kapısına dayanan siyah-beyazlılar, Samsunspor'la tarihi bir karşılaşma oynayacak.

ZİRVEDE DEV MÜCADELE

Karşılaşma öncesinde teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Yılport Samsunspor 55 puanla lider durumda bulunurken, teknik direktörlüğünü Cihat Arslan'ın yaptığı Manisa FK ise 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Siyah-beyazlılarda, cezalı Onur Kolay ve sakatlığı süren Volkan Okumak yok.

ÜMİT YÖNEY