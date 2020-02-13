Sivasspor - Antalyaspor I Canlı izle

ZTK çeyrek final rövanş maçı A Spor canlı yayın ile ekranlara geliyor. Kupadaki son yarı finalistin belirleneceği Sivasspor Antalyaspor maçını haberimizde canlı izleyebilirsiniz.

Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. İki takım arasında kupanın ilk ayağında oynanan mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle stadın zemini karla kaplanırken, maçın oynanmasına karar verildi..

KUPADA 3. RANDEVU

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti.

Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Sivasspor 1-0 Antalyaspor

Sivasspor 1-1 Antalyaspor