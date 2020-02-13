TFF kararı açıkladı! İşte Sörloth'a verilen ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Sörloth için verilen cezası açıkladı. Karara göre Sörloth 2 maç ceza aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.02.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- MKE ANKARGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü TANER KAYAKIRAN'ın, 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARGÜCÜ Kulübü idarecisi TAMER AÇAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 10.02.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D1, D2, D5 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi SUAT AYDIN'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi SUAT AYDIN'ın müsabaka sonrası akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorlarında yer almasından dolayı ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu HASAN HATİPOĞLU'nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi AHMET DAL'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN SÖZERİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTAY Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan ALTAY-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU C1 D1 TRİBÜNÜ MARATON SARI G, H ve O blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- BOLUSPOR Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan ALTAY-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ MİSAFİR A, B, ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 08.02.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ÜST KUZEY TRİBÜNÜ A, B, C, D, E, F, G ve H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANASPOR A.Ş.'nin, 08.02.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ B, C, D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi RAMAZAN YILMAZ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi RAMAZAN YILMAZ'ın müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.'nin, 09.02.2020 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. antrenörü SERKAN AFACAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SARIYER Kulübünün, 08.02.2020 tarihinde oynanan SARIYER-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübü doktoru MUSTAFA KEMAL DURSUN'un rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübü görevlisi MEHMET YÜKSEL'in rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 09.02.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TOKATSPOR A.Ş. kaleci antrenörü EKREM YAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-Cİ GROUP BUCA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu CEM KAVÇAK'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- Cİ GROUP BUCA Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-Cİ GROUP BUCA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- AĞRI 1970 SPOR Kulübü antrenörü MUTLU KAYA'nın, 09.02.2020 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- 1877 ALEMDAĞ SPOR Kulübünün, 08.02.2020 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞ SPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- CİZRESPOR Kulübü sporcusu UMUT DİLEK'in, 02.02.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.'nin, ; 09.02.2020 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-MODAFEN TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.'nin, 09.02.2020 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. sporcusu HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. sporcusu HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN'ın, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- CİZRESPOR Kulübü başkanı MARUF SEFİNÇ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL