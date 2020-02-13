TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçındaki kural hatası itirazıyla ilgili karar

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ve Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya gelmişti. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılırken Beşiktaş, TFF'ye maç ile ilgili itirazda bulunmuş ve maçın tekrarını talep etmişti. Buna göre TFF, mücadelede bir kural hatası olmadığına kanaat getirdi.

Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı. Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi. IFAB'A GÖRÜŞ SORULMUŞTU Beşiktaş, oyun durmadan topa son dokunan ismin Beşiktaşlı Douglas olduğunu vurgulayarak, IFAB Oyun Kuralları'na göre topun kendilerine verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.



TFF'NİN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda; 1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün, 2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."