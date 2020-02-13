Tire havaya girdi

Son maçında Ayrancılar Gençlik’i 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, 16 Şubat Pazar günü Play-Off finalinde G Grubu’nunlideri Menderes ile karşılaşacak. Kulüp başkanı Can Toprakçı, “Başarımızı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” dedi.

İzmir 1. Amatör Küme H Grubu'nu 52 puanla şampiyon olarak tamamlayan Tire Belediyespor ligin son maçında şampiyon olarak gittiği Ayrancılar Gençlik deplasmanından da 3 puanla döndü. Karşılaşma öncesi Ayrancı Gençlik takımının futbolcu, yönetici ve taraftarları şampiyon takımı alkışlarla karşılayarak tebrik etti. Karşılaşmaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkan ve 3-1 kazanan Tire Belediyespor'u zafere taşıyan golleri 15. dakikada Berkan Çükür, 23'te Mehmet Karazeybek ve 40'ta Mehmet Gülcü kaydetti.

'RÜYA GERÇEK OLACAK'

Süper Amatör Lig'e yükselebilmek için 16 Şubat Pazar günü Play-Off'ta G Grubu'nun lideri Menderes Belediyespor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar büyük final niteliğindeki dev maça kilitlendi. Tire Belediyespor, tarafsız sahada oynanacak Menderes maçını kazanırsa, Süper Amatör Lig'e adını yazdıracak, yenilirse bir şansı daha olacak. Kulüp başkanı Can Toprakçı, "Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. H Grubu'nda lider bitirdiğimiz normal sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Taraftarımız final maçında da bizleri yalnız bırakmayacak. Rakiplerimizin korkulu rüyası şanlı Tire Belediyespor geri döndü" dedi. Tire, ligde 20 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

NADİR UYSAL