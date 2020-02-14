Hem başkan hem kaleci

Muğla 1. Amatör Küme’de mücadele eden Karaçulha’nın başkanı Mehmet Dalca, aynı zamanda takımın kalecisi.

Muğla 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karaçulhaspor'un başkanı Mehmet Dalca, başkanlık görevinin yanı sıra yeşil-beyazlı ekibin kalesini de koruyor. 42 yaşında olan tecrübeli eldiven, gençlere örnek olmaya çalıştığını söyledi. Fethiye'de, futbol tutkusunu yaşam biçimi haline dönüştüren Karaçulhaspor Başkanı Mehmet Dalca 8 yıldır amatör spor kulübünün hem başkanlığını hem de kaleciliğini yapıyor. Dalca, yaptığı açıklamada, futbola 2012 yılında Karaçulhaspor forması altında başladığını söyledi. Amatör sporun ruhu olarak takımın başkanlığının yanı sıra, kaleciliğini ve malzemeciliğini yaptığını dile getiren Dalca, "Bizim bir de özelliğimiz olarak altyapıda oyuncuda yetiştiriyoruz. Bunları A takımda oynatıyoruz. Bu sene hedeften saptık. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına başladık. Amacımız bir üst lig olan Süper Amatör Lig'e çıkmak" diye konuştu.

ADEM ÜLKER