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Avrupa ikincisi

Kerem Kamal Avrupa ikincisi
Giriş Tarihi: 14.2.2020

Manisalı güreşçi, ’nda grekoromen stil 60 kilo finalinde Ermeni rakibi Gharibyan’a yüksek puan avantajıyla kaybetti ve aldı.

Manisalı güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi. Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLDU
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. 1 gümüş, 2 bronz madalya alan ve 90 puan toplayan Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'ın arkasından şampiyonayı 3. sırada tamamladı. Grekoromen stilde 128 puanla Rusya birinci, Azerbaycan 116 puanla ikinci oldu. Kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina ile karşılaşacak.

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