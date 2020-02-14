Kerem Kamal Avrupa ikincisi

Manisalı güreşçi, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 60 kilo finalinde Ermeni rakibi Gharibyan’a yüksek puan avantajıyla kaybetti ve gümüş madalya aldı.

Manisalı güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi. Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLDU

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. 1 gümüş, 2 bronz madalya alan ve 90 puan toplayan Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'ın arkasından şampiyonayı 3. sırada tamamladı. Grekoromen stilde 128 puanla Rusya birinci, Azerbaycan 116 puanla ikinci oldu. Kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina ile karşılaşacak.