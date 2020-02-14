Murat Germen fabrika gibi

Türk futboluna bugüne kadar birçok gelecek vaad eden genç yıldız oyuncuyu kazandıran mavi-beyazlılar, 2008 doğumlu Burak Barkan’ı 1. Lig temsilcisi Altınordu’ya verdi. Dirik, “Kapımız herkese açık” dedi.

Manisa'daki Murat Germen Spor Kulübü altyapısıyla Türk futboluna gelecek vadeden isimleri kazandırmaya devam ediyor. Mavi-beyazlıların 2008 takımında yer alan Burak Barkın Göktuğ da İzmir ekibi Altınordu'ya transfer oldu. Bir süredir Altınordu tarafından takibe alınan Murat Germen Spor Kulübü 2008 takımında oynayan Burak Barkın, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da katıldıkları Fenerbahçe turnuvasındaki performansıyla sarı-lacivertli scout ekibinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu gelişme sonrası Altınordu Kulübü elini daha çabuk tutarak, Murat Germen SK ile temasa geçerek Burak Göktuğ'u renklerine bağladı.

'ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDIK'

Türk futboluna yeni bir isim daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Murat Germen SK Genel Koordinatörü Alper Dirik, "Altınordu ile düzenli bir birlikteliğimiz var. Ancak biz tüm kulüplerimizle bu birlikteliği yakalamak adına yola çıktık. Düşüncelerimiz aynı olan Altınordu ile sürekli bu alışverişi yapmaktayız. Bugüne kadar birçok oyuncumuzu İzmir ekibine verdik. Bizim hedefimiz Türk futboluna daha çok oyuncu kazandırmak. Gururluyuz. Başladığımız noktaya ve geldiğimiz noktaya baktığımızda çok önemli işler başardığımızı görmek bizi kamçılıyor. Kariyer başlangıcında bizler sadece onu bir üst seviyeye hazırladık. İnşallah Altınordu'da da hak ettiği yerlere gelecektir. Manisa'daki kulüplerle de görüş alışverişi içerisindeyiz. Dileyene kapımız her zaman açık" dedi.



ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Murat Germen Spor Kulübü'nün U-14 Takımı, Play-Off final karşılaşmasında Turgutluspor'u konuk etti. Son derece önemli karşılaşmada 5-0'lık skorla şampiyonluğa ulaşan mavibeyazlılar bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Play-Off Grup aşamasını kayıpsız geçerek adını finale yazdıran oyuncuları Murat Germen Spor Kulübü Genel Koordinatörü Alper Dirik başarılarından dolayı tebrik etti. Üst üste 3. kez şampiyonluk yaşayan Murat Germen Spor Kulübü'nde antrenör Çınar Şenoğlu, "Müthiş bir mücadele örneği sergiledik. Finalin önemini iyi biliyorduk ve sıkı çalıştık. Turgutluspor karşısında oyuncularım üzerilerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi finallere hazırlanacağız" dedi.



F.BAHCE BEĞENMİŞTİ

Murat Germen Spor Kulübü'nün genç golcüsü Burak Barkın Göktuğ, İstan- bul'daki özel turnuvada Süper Lig devi Fenerbahçe'nin scout ekibinin dikkatini çekti. 2008 doğumlu oyuncu, Murat Germen'de yıldızlaşıp parlayan ve transfer olan oyuncular kervanına katıldı, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'ya gitti

CÜNEYT HASÇELİK