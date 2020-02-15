Mucize kızlar

Türkiye Wushu Şampiyonası’nın yarı finalinde ayağı kırılan Çağla Çağlayan rakibini yenip şampiyon olduktan sonra ayağı alçıya alındı. Hasta hasta şampiyon olan Ayşenur Sarıyıldız da serum tedavisi gördü.

Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası'nda Jintao Kulübü'nün iki sporcusu büyük fedakarlık göstererek şampiyon oldu. 56 kilo genç bayanlarda Çağla Çağlayan'ın yani final maçında ayağı kırıldı. Doktorların mücadele etmesini riskli bulduğu sporcu, yoğun tedavinin ardından bandajla çıktığı final maçında İstanbullu Saime Aktemur'u iki raund sonunda yenip şampiyonluğunu ilan etti. Müsabaka sonrası hastaneye koşan genç sporcunun ayağı alçıya alındı. Çağla, şimdi 28-31 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Milli takım formasıyla mücadele edecek.

ADINI FİNALE YAZDIRDI

Jintao Kulübü'nün bir diğer sporcusu Ayşenur Sarıyıldız da yarı final öncesi rahatsızlandı. 65 kiloda mücadele eden Sarıyıldız, yarı final maçı öncesi geceyi hastanede geçirdi. Doktorlar, vücudunda enfeksiyon olduğunu belirterek, önce serum tedavisi ardından da hava vererek genç sporcuyu iyileştirmeye çalıştı. Sarıyıldız, hastalığına rağmen yarı final maçını kazanarak adını finale yazdırdı. Ancak Ayşenur Sarıyıldız, final maçı öncesi bir kez daha fenalaşarak yeniden hastaneye kaydırıldı, 4 şişe daha serum verildi. Ertesi gün hastaneden salona koşan son üç yılın Türkiye Şampiyonu Sarıyıldız, final maçında İstanbullu rakibi İrem Alkış'ı yenerek o da Çağla Çağlayan gibi şampiyon oldu. Sarıyıldız geçen sene de Moskova'daki Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.



MASRAFLARI KENDİLERİ KARŞILIYOR

Jintao Kulübü'nün antrenörü Ahmet Gökdoğan, şampiyonaya gitmek için sponsor bulamadıklarını, sporcuların masraflarını kendi ailelerinin karşılığını söyledi. Gökdoğan, "Biz 5 sporcumuzla Antalya'ya gittik. Kulübün hiç bir geliri olmaması yüzünden Çağla Çağlayan ile Ayşenur Sarıyıldız'ın ailesi çocuklarının masraflarını karşıladı. Başarılarıyla İzmir'e gurur yaşatan kulübümüze destek verilmesini istiyoruz" dedi.

ŞERAFETTİN ÇIRACI