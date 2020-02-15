Şampiyonlar bileti kaptı

İzmir’de yapılan Türkiye Eskrim Şampiyonası Elemeleri’ne Özel Kolej Karataraklı damga vurdu.

Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası İzmir Elemeleri yapıldı. Özel Kolej Karataraklı elde ettiği üç şampiyonlukla müsabakalara damga vurdu. Atatürk Stadı Eskrim Salonu'nda 143 sporcunun katıldığı şampiyonada Özel Kolej Karataraklı Anadolu Lisesi'nden Deniz Emre Şahin erkekler flore kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 143 sporcunun katıldığı müthiş mücadelelerde Özel Karataraklı Ortaokulu'ndan Elif Dalan küçük kızlar flörede Deniz Sona Topkuru ise gençler flörede rakiplerini yenerek şampiyonluk madalyasını boyunlarına takmayı başardılar. Şampiyonada dereceye giren sporcular Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

"GURUR DUYUYORUZ"

Aynı zamanda Göztepe Kulübü'nün lisanslı sporcuları olan Deniz Emre Şahin, Elif Dalan ve Deniz Sona Topkuru, "Asıl hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda da başarılarımızı tekrarlayıp madalya almak" dediler. Özel Kolej Karataraklı Kurucusu Ertan Karataraklı ise, "Sadece akademik değil, spor ve sanat alanlarında da öğrencilerimizi teşvik ediyoruz ve onların başarıları ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.