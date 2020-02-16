Manisa lidere teslim

1-3 Maçın ilk devresinde iki topu direkten dönen siyah-beyazlılar 17 dakikada yediği üç golle yıkıldı, yarışta avantajı kaybetti. Samsunspor çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Manisa FK, lider Yılport Samsunspor'a evinde 3-1 mağlup olun, 5 puan geriye düştü. 5. dakikada Dilaver'in kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top az farkla kornere gitti. 22'de Sertaç'ın orta şut karışımı vuruşu yan diketen döndü, altıpasta topu önünde bulan Ümit topa sert vurdu meşin yuvarlak bu kez üst direkte patladı. 24'te Caner'le gelişen ani Samsun atağında Bahattin'in ortasında Ferhat'ın kafa vuruşunu taleci Ömer çıkardı, defans tehlikeyi kornere atarak uzaklaştırdı. 30'da Gökhan'ın arapasında Bahattin yerden vurdu, kaleci Ömer gole izin vermedi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

57. dakikada konuk takım öne geçti. Bu dakikada Ceza alanına sol kanattan giren Burak Çalık'ın ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Erhan kendi ağlarını havalandırdı: 0-1. 64'te Samsunspor golleri ikiledi. Halil'in pasında topla buluan Burak Çalık kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı: 0-2. 74'te Samsunspor çok rahatladı. Guido'nun sağ kanattan ortaladığı topu göğsüyle yumuşatan Bahattin plaseyle topu ağlara gönderdi: 0-3. 83'te Ümit'in şutunda direkten dönen top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan yerden bir vuruşla kaleci Nurullah'ı avladı: 1-3. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Samsunspor çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.



DOSTLUK RÜZGARI

Maç öncesinde dostluk rüzgarları esti. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketini Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a hediye etti. Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 45 numaralı Yılport Samsunspor formasını maç öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve kulüp başkanı Mevlüt Aktan'a verdi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın da izlediği maçın gelirleri Manisa'daki depremzedelere bağışlanacak

CÜNEYT HASÇELİK