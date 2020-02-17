Adım adım Avrupa’ya

Son 4 maçtan 10 puan çıkartıp 33 puana ulaşan Göztepe, Konyaspor galibiyetiyle taraftarlarına umut verdi. Avrupa’da bir dönem destanlaryazan sarı-kırmızılılar son olarak 1971’de Avrupa mutluluğu yaşamıştı.

Süper Lig'de ikinci yarıda müthiş bir yükselişe geçen Göztepe, adım adım Avrupa hedefine yaklaşıyor. Konyaspor deplasmanından da 3-1'lik net bir galibiyetle dönen Göz-Göz, bir maçı eksik olmasına rağmen 8. sıradaki yerinin sağlamlaştırarak puanını 33'e yükseltti. İkinci yarıda fırtına gibi esen sarı-kırmızılıların son kurbanı Konyaspor oldu.

MÜTHİŞ PERFORMANS

İkinci yarıya deplasmanda Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Göz-Göz, ardından Beşiktaş'ı yenip, deplasmanda ise Denizli ile berabere kaldı. Çaykur Rize ile evinde oynayacağı maç ertelenen Göztepe, Konyaspor'u da Konya'da yenerek ikinci yarıda yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar son 4 karşılaşmada aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayıp, Avrupa hedefine de sıkı sıkı sarıldı. Spor Toto Süper Lig'de son deplasman yenilgisini Sivas karşısında 17. haftada alan Göz-Göz, son 3 deplasmandan ise 7 puan çıkarmayı başardı. Göztepe zirve mücadelesi veren F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yenilgi-ler aldığı haftadan karlı çıktı. Süper Lig'de 13 maçı kalan Göztepe Avrupa kupalarında son olarak 1971 yılında oynamıştı.

ÖNEMLİ ZAFERLER

1969 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nda (Şimdi-ki UEFA Avrupa Ligi) yarı final, 1970'te Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oyna-ma başarısı gösteren Göz-Göz 1970-1971 sezonunda Luxem-bourg takımını elemiş ancak İkinci turda Gornik Zabrze'e yenilerek kupaya veda etmişti.



6 MAÇIN 4'Ü EVDE

G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'u yenen Fenerbahçe'yi elinden kaçıran Göztepe lig 4.'sü Alanyaspor'u da deplasmanda mağlup etmişti. Rizespor ile evinde erteleme maçı oynayacak olan Göztepe kalan 13 maçta oldukça iddialı konuma geldi. Göz-Göz önümüzdeki 5 maçta Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor ile evinde Kayserispor ve Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.



İLHAN PALUT MUCİZESİ

Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Göztepe'de yaşayan İlhan Palut, rüştünü ispatladı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın istifası sonrası takımın başına geçen Palut, 11 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken sadece 2 kez yenilgi yaşadı. Takıma 21 puan kazandıran Palut, maç başına 1.90'lık ortalama tuttururken genç hoca zorluk derecesi yüksek maçlardan başarıyla çıktı.



CEVABI SAHADA VERDİ

Palut, zirve mücadelesi veren Alanyaspor'u deplasmanda yenerken, şampiyonluk iddiasındaki G.Saray ve Beşiktaş'ı İzmir'de devirdi, 2-2 sona eren maçta ise yine Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı. Takımı zorlu fikstürden başarıyla çıkartan Palut, Göztepe'ye geldiğinde kendisiyle ilgili yöneltilen eleştirilere de en güzel cevabı da sahada verdi.