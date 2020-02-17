  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 Maç sonu

: 3 - : 1 Maç sonu

Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 Maç sonu

17.02.2020, 21:23 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020,22:09

'in 22. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR
3. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.

21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.

25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 Maç sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN