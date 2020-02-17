Horoz’un rotası Mesut Bakkal

Yeşil-siyahlı kulüpte futbol oynamış ve teknik adamlık yapmış olan Mesut Bakkal, kurmayların listesinde ilk sırada. Bakkal olmazsa B planı olarak Hikmet Karaman, Ünal Karaman ve Samet Aybaba da gündemde.

Yukatel Deniz-lispor'da, iç sahada alınan Kayserispor yenilgisi sonrasın-da yolların ayrıldığı teknik direktör Mehmet Özdilek'in koltuğuna ilk aday Mesut Bakkal. Denizlispor'da futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış olan Bakkal'ın ismi ön plana çıkarken, Ünal Karaman, Hikmet Karaman, Yücel İldiz ve Samet Aybaba gündemdeki diğer isimler. 2008-2009 SEZONUNDA ÇALIŞTI Denizlispor'da 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Ersun Yanal'ın yardımcısı olarak görev yapan Bakkal, teknik direktör olarak 2008-2009 sezo-nunda Horoz'un başına geçti. 16 Şubat 2009'da 19. hafta Ümit Kayıhan'ın yeri-ne göreve gelen 56 yaşında-ki teknik adam, 15 puanla 15. sırada aldığı yeşil-siyah-lıları sezon sonu 38 puanla Süper Lig'de tutmuştu. Yeşil-siyahlı taraftarların takımın başında görmek istediği Bakkal, teknik adamlık kariyerinde Anka-ragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Sivasspor, Samsunspor, Karabüks-por, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu, Kayserispor, Alanyaspor ve son ola-rak Bursaspor'da çalışmıştı. SEBAHATTİN ALP