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Kış sporu yapanlar dikkat

Kış sporu yapanlar dikkat
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Kış mevsiminin en keyifli etkinliklerinden biri olan kayak sporu, dizlerdeki ön çapraz bağ yırtıklarına neden olabiliyor. Prof. Dr. Mustafa Karahan, "Kayak sırasında dizde meydana gelen yaralanmaların asla hafife alınmaması gerekiyor." dedi.

Kış mevsiminin en keyifli etkinliklerinden biri olan kayak sporu, dizlerdeki ön çapraz bağ yırtıklarına neden olabiliyor. Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karahan, "Kayak sırasında dizde meydana gelen yaralanmaların asla hafife alınmaması gerekiyor. Ağrı kendiliğinden geçse bile mutlaka bir hekime başvurulmalı. Çünkü ön çapraz bağ yaralanmaları zamanında tedavi edilmezse menisküste yırtığa yol açabiliyor, bunun sonucunda daha komplike bir tedavi zorunlu hale gelebiliyor" uyarısında bulunuyor.

KAZADAN KORUNUN
Kullanacağınız kayak ve ekipmanın boyunuza göre olmasına özen gösterin. Kayak sporu yapanların yorulduklarında kaymaya devam etmemesi ve yeni başlayanların sık sık ara vermesi önemli tedbirlerden biri. Dağınık zihinle kaymak bir çok kazaya sebep olan dikkatsizliği besleyen etmenlerden. Öte yandan kaymaya başlamadan önce ısınma hareketleri yaparak vücut ısısı artırılmalı. Böylece gerekli reflekslere ve ani hareketlere karşı kendinizi hazırlayabilirsiniz.

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