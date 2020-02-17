Turgutlu çok mutlu

3. Lig 2. Grup’ta üst üste aldığı Kocaeli, Ağrı 1970 ve Elazığ Bld. zaferleriyle şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Kasaba’da büyük coşku var.

3. Lig 2. Grup'ta konuk ettiği Elazığ Belediyespor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkartan ve lider Kocaelispor'u takibini sürdüren Turgutluspor'da yüzler gülüyor.

'TEK HEDEFİMİZ 2. LİG'

İkinci devrenin ilk 3 maçında 7 puan kaybeden ve zirve yarışında tökezleyen Kasaba, üst üste Kocaelispor, Ağrı 1970 ve Elazığ Belediyespor galibiyetleriyle 3'te 3 yapıp iddiasını kanıtladı. İkinci sıradaki yerini sağlamlaştıran ve Kocaeli'yle 8 puanlık farkı koruyan Turgutluspor, teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde hedefe emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon iç sahadaki 11. maçında 7. galibiyetine imza atan kırmızı-siyahlılar, hafta içinde son sıradaki Payasspor'la deplasmanda oynayacağı maçı da kazanıp, seriyi 4 maça çıkartmak istiyor. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Biçer. "İkinci devrede her maç birbirinden zorlu. Her rakibin bir hedefi var. Bizim de hedefimiz 2. Lig. Bu yarışta sonuna kadar varız. Futbolcularım, teknik heyet, yönetim ve taraftarlarımız inandık" dedi.

İLKER UYAR