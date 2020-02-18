Badmintonda Selendi rüzgarı

Fransa’da yapılan Avrupa 15 Yaşaltı Badminton Şampiyonası’nda Ravza Bodur teklerde ikinci, Ravza Bodur-Tuğçe Damar ikilisi çiftlerde üçüncü olmayı başardı.

Fransa'nın Lievin kentinde yapılan Avrupa 15 Yaşaltı Badminton Şampiyonası'nda Selendi rüzgarı esti. Tek bayanlar kategorisinde finale yükselen Selendi Belediyesporlu milli badmintoncu Ravza Bodur dünya ikincisi oldu. Final müsabakasında Finlandiyalı rakibi ile karşılaşan Ravza, iyi bir mücadele sergilemesine rağmen finalde kaybetti, gümüş madalya kazandı. Badminton sporunda adından sıkça söz ettiren Ravza Bodur, "İnşallah bir dahaki sefere şampiyon olmak istiyorum. Bunu da başarmak için çok çalışacağım" diye konuştu.

ÇİFTLERDE BRONZ MADALYA

Avrupa 15 Yaşaltı Badminton Şampiyonası'nda milli badmintoncular Ravza Bodur ve Tuğçe Damar çift bayanlar kategorisini üçüncü olarak tamamladı. Fransa'daki şampiyonanın 3.'lük maçında Danimarka ile karşılaşan Ravza-Tuğçe, rakiplerini yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Milli takım antrenörü Okan Demir ile başarıdan başarıya koşan Selendili sporcuların bundan sonraki hedefleri Avrupa Şampiyonluğu olacak.

ADEM ÇAKIR