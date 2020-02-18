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pes etmez

Manisa pes etmez
Giriş Tarihi: 18.2.2020

2. Lig ’ta uzun süre Samsun’un önünde olan, ancak 5 puan geriye düşen siyah-beyazlılar yılmayacak. Arslan, “Son düdüğe kadar devam” dedi

2. Lig Beyaz Grup'ta evin-de şampiyonluk kilidini çözecek erken final olarak görülen Yılport Samsunspor maçını 3-1 kaybe-den Manisa Futbol Kulübü, uzun süre 6 puan farkla önünde lider olduğu rakibinin 5 puan gerisine düştü. Grupta ilk yarıda 5 hafta boyunca Samsunspor'un 6 puan önünde zirvede olan Manisa, ardından yaşadığı düşüşle zirveyi 2 puan farkla rakibine kaptırdı.'

İNANCIMIZ TAM'

Koltuğu geri alıp şampiyon-luk yarışında ipleri eline geçir-me fırsatı önüne kadar gelen siyah-beyazlılar, yağmur altında göle dönen sahada 3-1'lik mağ-lubiyetle şok yaşadı. Samsuns-por, 58 puana ulaşarak son 11 hafta öncesi şampiyonluk için büyük avantaj yakalarken Manisa FK 53 puanla ikinci sırada kaldı. Maçta skor 0-0'ken üst üste 2 topu direkten dönen, ardından kendi kalesine gol atarak yenik duruma düşen siyah-beyazlılar-da teknik direktör Cihat Ars-lan, 1. Lig'e çıkacaklarına olan inancının kesinlikle azalma-dığını söyledi. Teknik pat-ron Arslan, "Teknik ve pas yaparak oynayan bir takı-mız. Ağır zeminde ilk golü bulan taraf avantaj yakala-yacaktı. Direkleri dövüp ardından kendi kalemize attığımız golle yenik duruma düştük. Samsuns-por çok önemli bir avantaj elde etti ama biz yarışı son düdüğe kadar kesinlikle bırakmayacağız. Onlar geriden gelip bizi geçiyorsa biz de onları geçebiliriz. Ümidi-mizi hiç yitirmiyoruz. İnancımızı hiç kaybetmiyoruz, azaltmı-yoruz. Eksik yanlarımı-zı gidereceğiz. Yara-ları saracağız. Bu takım mutla-ka 1. Lig'e çıkacak. İnran-cımız tam" dedi.

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