Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakem listeleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşamalarda görev yapacak hakem listeleri belli oldu. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

Kadıköy'deki maçta VAR odasında Abdulkadir Bitigen bulunurken, yine zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu.

LİGDE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER ŞUNLAR:

Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan