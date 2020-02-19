Süper Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakem listeleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşamalarda görev yapacak hakem listeleri belli oldu. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
Kadıköy'deki maçta VAR odasında Abdulkadir Bitigen bulunurken, yine zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu.
LİGDE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER ŞUNLAR:
Yarın:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçlarının hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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